Жертвами землетрясения в Мексике стали уже 16 человек

08.09.2017, 15:58

Землетрясение магнитудой, по разным данным, от 8 до 8,2 баллов, было зафиксировано в 23:49 по местному времени (07:49 по-киевскому). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос (Мексика). Очаг землетрясения залегал на глубине 30-40 километров.



Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7 балла.



После землетрясения у побережья Мексики зарегистрирован 61 подземный толчок с максимальной магнитудой до 6,1, сообщила Национальная сейсмологическая служба страны.



По данным СМИ, в результате мощнейшего за последние 30 лет в истории страны землетрясения уже погибли 20 человек. Об этом сообщает телеканал "24".