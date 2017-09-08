Украина сможет поставлять больше аграрной продукции в Турцию

08.09.2017, 16:26

Украинские производители получили возможность поставлять на рынок Турции дополнительные объемы аграрной продукции. Это стало возможным благодаря решениям Правительства Турции по увеличению квот и уменьшения ввозной пошлины.

В частности, среди них решение относительно импорта в рамках тарифной квоты продукции животноводства в соответствующих объемах с применением нулевых ставок. Другим решением Кабинета Министров Турецкой Республики было применено снижены таможенные ставки на отдельные импортируемые товары животноводческого и агропромышленного комплекса.

В общем Правительством Турецкой Республики было уменьшено пошлины на импорт скота до 26%, на импорт туш крупного рогатого скота до 40%, а также установлено снижение таможенных ставок для некоторых видов импорта пшеницы и ячменя из стран ЕС и других стран до 35-45%. Пошлина на импорт кукурузы уменьшилось с 130 до 25%.

Заинтересованные украинские учреждения и компании по экспорту соответствующей продукции в Турецкой Республики в случае необходимости могут обращаться в Посольство Украины в Турции. Посольство готово оказать поддержку и способствовать установлению контактов и налаживанию взаимодействия с местными профильными учреждениями, в пределах компетенции.

Об этом сообщает "Правительственный портал".