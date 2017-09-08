08.09.2017, 17:36

В январе - августе 2017 органами ГФС в Николаевской области в местные бюджеты обеспечено более 3 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 688 млн. грн., или на 29% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

Налог на доходы физических лиц традиционно остается одним из основных источников наполнения местных бюджетов. За 8 месяцев 2017 поступления по НДФЛ составили 64% от общих поступлений в местный бюджет.

По словам и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Романа Криля, увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц обеспечено благодаря прозрачному администрированию, принятию действенных мер по легализации трудовых отношений, повышению уровня заработной платы и погашению задолженности по выплате заработной платы работникам.

Дополнительные поступления предоставляют возможность местным общинам повышать уровень социальной защиты граждан и реализовывать социальные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе.