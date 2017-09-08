В российско-белорусских учениях "Запад-2017" могут участвовать 100 тысяч военнослужащих

08.09.2017, 18:31

Российско-белорусские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, заявленное министерством обороны России число принимающих участие военнослужащих – 12700. В свою очередь, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен уверена, что их будет значительно больше, об этом она заявила после встречи министров обороны стран ЕС.

"Если кто-нибудь в этом сомневается, - сказала она, - то пусть посмотрит на большое число участвующих в маневрах "Запад-2017" – более 100 тысяч".

С такой оценкой согласны многие западные, а также независимые российские эксперты.

По официальным данным учения будут проходить на шести полигонах в Беларуси и трех в России, что в маневрах будут принимать участие около 70 самолетов и вертолетов, примерно 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, которого цитирует московское издание The New Times, заявил, что в учениях "в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот".

"Из всего этого прямо вытекает: к маневрам будет привлечено гораздо больше сил и средств, чем официально заявляет Москва", - констатирует The New Times.

По мнению представителей НАТО и немецких экспертов, Москва занижает число военнослужащих – участников предстоящих манеров потому, что согласно международным договоренностям на более крупные учения (свыше 13 тысяч солдат) полагается приглашать международных наблюдателей и наделять их весьма обширными полномочиями.

Иностранных наблюдателей на маневры "Запад-2017" пригласили, немецких среди них пока нет, но, быть может, и будут. Об этом сообщает Deutsche Welle.