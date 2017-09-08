Правительство формирует проект бюджета на 2018 год на основе прогноза роста экономики в 3%

08.09.2017, 21:28

Кабинет Министров Украины закладывает в проект государственного бюджета на следующий год прогноз роста экономики на уровне 3%, а также сохраняет расходы на обеспечения обороны и безопасности, а также поддержки образования, медицины и целевых программ развития производства.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Одессе.

Он подтвердил, что представление проекта бюджета состоится, как требует законодательство – 15 сентября.

"В проекте бюджета мы обеспечиваем расходы на оборону, на строительство дорог, децентрализацию, поддержку образования - закладываем 1 млрд. грн. на модернизацию начальной школы, на агросектор - всего около 7 млрд. грн, включая 1 млрд. грн. на поддержку фермеров. Мы также будем поддерживать программу "Доступные лекарства" и другие экономические программы, - сказал Владимир Гройсман. - Бюджет структурированный и базируется на трехлетнем макропрогнозе. В частности рост ВВП в 3% в 2018 году ".

Об этом сообщает "Правительственный портал".