Оснований для роста цен на газ нет – Премьер-министр

08.09.2017, 21:40

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не видит оснований для роста цен на газ для населения сегодня, взамен требует прозрачности формирования тарифов на коммунальные услуги на местах и проведения модернизации коммунального хозяйства, говорится в сообщении правительственного портала.

"Я не вижу оснований для повышения цены на газ. Вместе с тем, местные власти, ТКЭ, водоканалы должны проанализировать структуру затрат, провести модернизацию хозяйства. И пока длится этот процесс мы будем защищать людей путем программы субсидий", - сказал В.Гройсман.

Он подчеркнул, что средства на проведение программ модернизации обеспечены реформой децентрализации.

"И теперь важно, чтобы местные власти включила инструменты развития экономики... Мы будем требовать от местных властей включаться в экономический рост", - подчеркнул глава правительства.