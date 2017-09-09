Лутковская: украинцам опасно выезжать на заработки в РФ

09.09.2017, 11:35

Гражданам Украины опасно выезжать на заработки в Российскую Федерацию, об этом завила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Если вы выйдете сейчас на улицу, метро, на Майдан Незалежности, вы там найдете приглашение на работу курьером в Российскую Федерацию. Я вам могу сказать, что у меня на сегодняшний день где-то около ста человек, которые обратились в связи с тем, что так поехали на работу, а потом оказались за решеткой", - сраказала омбудсмен в эфире "5 канала".

Тем кто все же отправиться на работу в РФ следует понимать все возможные риски.

"Понятно, да, деньги, экономическое положение в государстве. Но это опасно в случае, если вы едете на территорию Российской Федерации, вы должны понимать риски. Такая разъяснительная работа обязательно должна быть проведена", - отметила она.

По данным Национальной полиции Украины, Россия является одним из мировых лидеров по торговле людьми. Украинцев заманивают в Москву большими зарплатами, а затем заставляют перевозить наркотики. Об этом сообщают "Факты и комментарии".