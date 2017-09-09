Отопительный сезон может стать рекордно дорогим

09.09.2017, 11:51

Отопительный сезон может оказаться рекордно дорогим в первую очередь для субсидиантов. Ранее Кабинет министров принял решение сократить отопительный сезон для украинцев, которые сами отапливают свои дома и квартиры – если раньше субсидия покрывала расходы для таких семей с первого октября по 30 апреля, этот отопительный сезон стартует для них только 15 октября и закончится 15 апреля.

Если включить отопление раньше или закончить отопительный сезон позже, за "лишний" месяц придется платить без субсидии.

Норматив потребления электроэнергии сократился с 65 до 51 кВт*час электроэнергии (если электрическое отопление), а на центральное отопление - с 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла (если центральное отопление).

В Минсоцполитики рассказали, что основное подорожание коммунальных услуг уже позади. В марте прошел последний этап повышения стоимости электроэнергии, а в октябре прошлого года, когда Кабмин повысит тариф на газ до 6,879 грн. за кубометр, премьер Владимир Гройсман заявил, что это последнее повышение в истории государства. Об этом сообщают "Українські Новини".