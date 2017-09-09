Меркель назвала условие для отмены санкций против России

09.09.2017, 12:18

Евросоюз снимет санкции в отношении России только после восстановления мира на востоке Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на предвыборном митинге, пишет Reuters.

Она подчеркнула – РФ нарушает международное право – что наказывается санкциями.

"Если оставить подобные действия России без ответа, есть риск, что они будут повторяться", - резюмировала она.

Ранее Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода. Об этом сообщает "Обозреватель".