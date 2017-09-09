09.09.2017, 17:06

Обязанность власти перед поколениями - сделать Украину успешной. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава Правительства принял участие в торжествах по случаю дня города Винница. Гостями праздника стали Президент Украины Петр Порошенко и Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Мы прошли не один год испытаний и изменений. Никогда изменения не даются легко, но трудом и единством мы доказали, что в наших руках качество нашей жизни. Мы начали капитальный ремонт страны. Мы хотим, чтобы в государстве были качественные дороги, садики, школы, поднималась экономика, чтобы наше войско стало лучшим, хотим отдать дань и уважение каждому воину, который защищает границы нашего государства, - сказал Владимир Гройсман. - У нас есть большой долг перед поколениями - сделать нашу страну лучше".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.