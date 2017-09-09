Сегодня в Украине отмечают день украинского кино

09.09.2017, 17:40

В субботу, 9 сентября, в Украине отмечают День украинского кино.

Национальный профессиональный праздник работников кинематографии — День украинского кино — установлен Указом Президента Украины № 52/96 от 12 января 1996 года и отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

Украинский кинематограф берет начало в 1893 году, когда инженер Иосиф Тимченко за два года до братьев Люмьер, разработал аппарат "кинескоп", пригодный для киносъемки и кинопроекции. Тогда он сделал первые киносъемки - снял всадников и метателей копий.

Спустя три года в Харькове фотограф Альфред Федецкий снял несколько хроникальных сюжетов, а в декабре 1896 году года устроил киносеанс в Харьковском оперном театре. В этом же году во Львове начались киносеансы французских фильмов в Пассаже Гаусмана (проезд Кривая Липа), которые длились несколько дней.

В 1922 году было основано Всеукраинское фотокиноуправление, которому удалось реконструировать одесское и ялтинское предприятия, а в 1928 году ввести в строй Киевскую кинофабрику (будущую Киевскую киностудию им. А.Довженко).В 1930 году в Украине появляется первый звуковой фильм — документальная лента Дзиги Вертова "Энтузиазм: Симфония Донбасса", а в следующем году украинским зрителям показали художественный фильм А. Соловьева "Фронт".

Сегодня в Украине действуют пять государственных киностудий - Национальная киностудия художественных фильмов им.Довженко, Национальная кинематека Украины, Украинская киностудия анимационных фильмов, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Одесская киностудия, а также Национальный центр А.Довженко и 46 частных студий.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.