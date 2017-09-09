В Лондоне акция протеста против Brexit

09.09.2017, 20:26

В Лондоне сегодня, 9 сентября, проходит многотысячная акция против выхода Британии из Европейского Союза, сообщает Новое время со ссылкой на Independent. Отмечается, что данный марш является частью волны протестов, возникших из-за Brexit.

В октябре Европарламент на пленарной сессии должен принять резолюцию, в которой основное внимание будет уделяться правам граждан ЕС в Британии и британских граждан в ЕС после Brexit.

Издание The Times сообщало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может согласиться на увеличение платы за выход страны из состава Евросоюза до 50 млрд. фунтов стерлингов.

Официальный выход Британии из ЕС запланирован на март 2019 года. Об этом сообщает УНИАН.