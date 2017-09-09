МИД Турции призвал своих граждан соблюдать "осторожность" в ФРГ

09.09.2017, 20:28

В субботу, 9 сентября, МИД Турции призвал своих граждан, планирующих поездки в Германию, а также проживающих в ФРГ, соблюдать "осторожность" в свете предстоящих выборов в германский бундестаг 24 сентября.

"Политические лидеры в Германии выстраивают свои предвыборные кампании на антитурецкой основе и блокируют членство нашей страны в ЕС", - утверждают в турецком внешнеполитическом ведомстве. По версии Анкары, ФРГ в последнее время находится под влиянием "все усиливающейся крайне правой и даже расистской риторики".

В этой связи министерство иностранных дел советует гражданам Турции "не вступать в политические дебаты", "держаться подальше от мероприятий политических партий и предвыборных площадок", где проходят демонстрации, проводящиеся или поддерживаемые "террористическими организациями" при "попустительстве германских властей".

Как отмечает агентство dpa, в заявлении турецкого МИД речь, в первую очередь, шла о Рабочей партии Курдистана (РПК) и движении исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота.

Между тем РПК считается террористической группировкой не только в Турции, но и в ЕС.

Деятельность сторонников Гюлена в Германии разрешена. Об этом сообщает Deutsche Welle.