Соединенные Штаты обнародовали проект новых санкций против КНДР

11.09.2017, 10:46

США обнародовали проект новых санкций против КНДР и призывают принять этот проект на сегодняшнем заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает AFP.

Самые строгие меры из изначального предложения были смягчены, оставлена возможность постепенного введения потенциально разрушительного эмбарго на поставки нефти в Северную Корею.

Также в новом тексте смягчили меры относительно северокорейских работников за рубежом и силовых проверок судов, подозреваемых в перевозке груза, запрещенного ООН.

Новый проект содержит запрет на экспорт текстильных изделий, который Вашингтон выдвинул с самого начала. Об этом сообщают "Українські Новини".