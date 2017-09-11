Ураган "Ирма" "успокоился", причинив значительный ущерб

11.09.2017, 12:41

Ураган "Ирма", который уже называют самым мощным ураганом в США за последние сто лет, обрушился на остров Марко рядом с юго-западным побережьем американского штата Флорида, вызвав сильное наводнение. Максимальные порывы ветра достигали скорости 209 километров в час. По информации СМИ, стихия уже унесла не менее 25 жизней.

По последним данным, ураган ослабел до первой категории из пяти. Из-за разрушений, причиненных ураганом "Ирма", более 116 тысяч жителей Флориды были размещены в 530 временных убежищах по всей территории штата. Местным властям удалось провести одну из самых крупных в истории штата операций по эвакуации жителей, которая затронула около 6,3 миллиона человек, то есть практически 1/3 населения штата.



По сообщениям СМИ, более 1,5 миллионов человек остались без электричества.



Полиция округа Майами-Дейд (штат Флорида, США) задержала 28 человек за грабежи и мародерство во время урагана "Ирма". Девять преступников были пойманы с поличным во флоридском городе Форт-Лодердейл, когда они грабили ломбард во время урагана. Интересно, что задержать злоумышленников помогла съемочная группа телекомпании ABC, которая сняла налет и выложила видео в Сеть.



Подобные преступления также были зарегистрированы в штате Техас во время прошедшего недавно урагана "Харви".



Не безыинтересно, что голливудская актриса Кристен Белл вместе со съемочной группой из 86 человек оказалась среди тех, кто не смог выбраться из Флориды из-за прихода тропического урагана. Звезда выступила перед спасателями и обитателями центра эвакуации.



Как сообщают СМИ, ураган "Ирма" повредил 2000 объектов недвижимости и обвалил акции страховых компаний в США. Инвесторы готовятся к худшему после разрушительных последствий урагана.



Специалисты считают, что общие экономические затраты составили $300 млрд, при этом страховые компании потенциально вынуждены будут покрыть убытки в размере от $100 млрд до $150 млрд.



Среди прочих бед, причиненных ураганом, СМИ сообщают, что в центре Майами ветры обрушили три строительных крана, которые работали на площадках недостроенных жилых зданиях. Первым упал кран в жилом доме в центре города. Спустя несколько часов ураган повалил второй кран - у кондоминиума в районе Эджуотер Майами. Во второй половине дня рухнул кран в Форт-Лодердейл. Данные о пострадавших отсутствуют.

По материалам интернет-СМИ.