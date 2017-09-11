11.09.2017, 12:47

С начала 2017 года из 454 тыс. физлиц - предпринимателей, которые подали заявление о приостановлении своей деятельности, 368,4 тыс. - в течение последних лет не осуществляли предпринимательской деятельности.

Об этом сообщил директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк во время заседания Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности при ГФС, комментируя вопрос о якобы закрытии значительного количества предпринимателей из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен.

"Это предприниматели, которые фактически находились на общей системе налогообложения и в течение последних лет не осуществляли предпринимательской деятельности, не получали доходов но не платили никаких налогов. Они прекратили деятельность через принятые изменения в закон №2464 «О сборе и учете социального взноса за обязательное государственное социальное страхование», которые предусматривают уплату физлицом-предпринимателем 22% ЕСВ минимальной заработной платы, даже если нет никакого финансового результата", - отметил Павел Дроняк.

По его словам, с начала 2017 закрылось только 85,8 тыс. предпринимателей, которые действительно проводили деятельность и платили налоги. В то же время открылось 196 тыс. новых предпринимателей.

В целом, по словам чиновника, на упрощенной и общей системе налогообложения находится сегодня 1 млн. 650 тыс. физических лиц - предпринимателей, осуществляющих деятельность.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.