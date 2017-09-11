В столичном метро запустят арт-поезд "Энеида"

11.09.2017, 13:45

В киевском метро появится арт-поезд "Энеида".

Поезд в течение двух месяцев будет курсировать на синей ветке метро. (укр.)

12 вересня відбудеться презентація мистецького потягу "Енеїда". Це перший спільний проект КП "Київський метрополітен" і Національного художнього музею України. Потяг курсуватиме протягом двох місяців синьою гілкою метро та знайомитиме пасажирів із візуальною історією легендарної поеми Івана Котляревського.

У вагонах будуть розміщені 50 інформаційних постерів - ключові художні інтерпретації "Енеїди" та контекст їхнього створення.

Потяг "Енеїда" - сателіт масштабного міждисциплінарного "Проекту Енеїда", створеного у співпраці з арт-центром Павла Гудімова "Я Галерея" та за підтримки Фонду родини Загорій, що триватиме у стінах Національного художнього музею України до 29 жовтня. Виставка акумулювала близько 200 визначних артефактів, що стосуються візуальних образів поеми Івана Котляревського, з приватних колекцій та 11 музеїв України.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.