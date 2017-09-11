Инцидент на пограничном пункте "Шегени" должен быть оценен исключительно правовым способом - Порошенко

11.09.2017, 14:12

Президент Петр Порошенко отмечает, что инцидент на пограничном пункте Шегени, где лишенный гражданства Украины Михаил Саакашвили силовым способом пересек государственную границу, должен быть оценен исключительно правовым способом.

Об этом Президент сказал по просьбе журналистов высказать позицию по этому инциденту. "По моему мнению, этот инцидент не требует никаких политических комментариев. Мы должны комментировать и будем комментировать. Исключительно в правовом поле», - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что 26 июля издал Указ, которым прекратил его гражданство на основании представления Государственной миграционной службы, в котором четко были изложены проверенные факты фальсификации и предоставления недостоверной информации при получении им гражданства.

"Президент не может принять никакого другого решения, потому что это было бы преступное бездействие, если мы пропускаем эти факты без реагирования", - подчеркнул он.

По словам Президента, в любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой нормативный акт в административном суде, в данном случае это Высший административный суд Украины. "Я, как Президент, выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов, есть Европейский суд по правам человека. Это – правовая плоскость", - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что с момента подписания Указа о прекращении гражданства господина Саакашвили никто в суд не обращался. "Вместо этого совершенное преступление. Потому, что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства", - отметил Президент.

"Я считаю, что наши пограничники, которые наилучшим образом зарекомендовали себя во время антитеррористической операции, поступили правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное право. Не дали разжечь пожар, конфликт внутри страны, чего собственно говоря эти политиканы добивались", - также отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас этим делом должны заниматься правоохранительные органы и они начали действовать. "Оставим политику – политикам, а преступления – правоохранителям, прокуратуре и суду. Это нормы и формат, в которых должно действовать правовое государство", - отметил он.

Инф. официального сайта Президента Украины.