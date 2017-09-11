Во многих странах мира вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года

11.09.2017, 14:43

11 сентября 2001 в Нью-Йорке родные и близкие погибших проводят ежегодную церемонию в национальном музее-мемориале, где выставлены экспонаты и фотографии, связанные с трагедией. Три дня - с пятницы по воскресенье - в Америке объявлены днями молитвы и памяти. Присоединиться к молитве неравнодушных во всем мире призвал и президент США Дональд Трамп.

Еврейский национальный фонд проведет серию мероприятий в Израиле и Соединенных Штатах в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

Предполагается, что тысячи граждан еврейского государства присоединятся в понедельник к послу США в Израиле Дэвиду Фридману, местным чиновникам и ветеранам войн на территории "Мемориала Жизни 9/11", чтобы выразить благодарность американцам, противостоявшим террористам.



Мемориал был построен в 2009 году на пожертвования члена Совета Керен-Кайемет Эдвардом Бланком, чтобы увековечить память о людях, погибших во время террористических атак 16 лет назад. Тысячи израильтян и туристов посещают этот мемориал ежегодно.



А небольшой канадский городок Гандер на острове Ньюфаундленд стал известен всему миру после террористической атаки в Нью-Йорке и Вашингтоне. Тогда, 16 лет назад, в международном аэропорту города экстренно посадили 39 самолетов, направляющихся в США из Европы и Африки. Почти 7000 пассажиров этих рейсов приняли у себя, обеспечили едой и всем необходимым жители этого городка. Прибывшие по воле судьбы пассажиры, почти удвоили население Гандера.



Президент Молдовы Игорь Додон направил письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу, в котором он выразил сострадание и поддержку всему народу США. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду сегодня утром возложил цветы в посольстве США в Кишинэу и зажег свечу в память о жертвах терактов. Он выразил солидарность с американским народом и отметил, что после этого трагического события началась глобальная борьба с терроризмом. По материалам интернет-СМИ.