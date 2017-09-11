Супруги из Германии были задержаны полицией Турции

11.09.2017, 15:48

Супруги, турецкого происхождения, из Германии были задержаны полицией Турции в Стамбуле, об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Ранее, 31 августа, турецкая полиция задержала супружескую пару граждан Германии также турецкого происхождения в аэропорту Антальи, после допроса женщину отпустили на свободу, а ее муж остался в камере предварительного заключения. Расследование в отношении обоих супругов продолжается, дело передано в прокуратуру.

Представитель МИД ФРГ снова предупредил граждан Германии об опасности поездок в Турцию.

"Это может произойти с любым, кто примет решение отправиться в Турцию. Это стало печальной реальностью, с которой мы столкнулись", - отметил Мартин Шефер.

В то же время МИД Германии не предлагает немцам полностью отказаться от поездок в Турцию.

"Мы не позволим себе принести в жертву политическим целям рекомендации о туристических поездках", - подчеркнул Шефер. Об этом сообщает Deutsche Welle.