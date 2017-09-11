Ада Роговцева стала лауреатом премии имени Александра Довженко

11.09.2017, 15:51

Президент Украины присвоил Аде Роговцевой премию имени Александра Довженко

Петр Порошенко присвоил Государственную премию имени Александра Довженко за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства народной артистке Украины, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герою Украины Аде Николаевне Роговцевой.

Размер Государственной премии имени Александра Довженко в 2017 году составил 200 000 грн.

Кроме того, стало известно, что президент назначил гранты молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.

"Режиссер Ольга Гаврилова получит грант в размере 59 тысяч грн для производства анимационного короткометражного фильма "Мир наоборот", режиссер Максим Наконечный - 68 тысяч грн для производства игрового короткометражного фильма "Новый год в семейном кругу", а режиссер Эрнес Сарихалилов - 93 тысячи грн для производства игрового короткометражного фильма "Гвоздь", - говорится в сообщении.

Напомним: Ада Роговцева - советская и украинская актриса театра и кино. Народная артистка УССР (1967), Народная артистка СССР (1978), Герой Украины (2007). В июле 2017 года отметила 80-летний юбилей.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.