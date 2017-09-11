В Швейцарии поезд столкнулся с локомотивом

11.09.2017, 16:39

Недалеко от курортного города Андерматте (Швейцария), произошло столкновение поезда с локомотивом железной дороги Маттерхорн-Готтард. В результате аварии получили травмы 30 человек.



Авария произошла в горном городке около 11:30. Всего в поезде находилось около 100 пассажиров. Полиция пока не располагает данными о предположительной сумме ущерба. На месте находится медицинский персонал, оказываюший помощь нуждающимся. Железнодорожное сообщение между Андерматтом и Гешененом временно перекрыто.



Как передают СМИ, маневровый тепловоз столкнулся, сойдя с рельс, с пассажирским региональным экспрессом, который ехал до станции Дисентис. Поезд состоял из локомотива и пяти вагонов, в которых уже заняли места примерно 100 пассажиров. Об этом сообщает 112.ua.