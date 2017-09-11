ФГИУ сдает в аренду часть Чернобыльской АЭС

11.09.2017, 17:16

ФГИУ объявляет конкурс по принципу аукциона на право аренды части здания "Инженерное сооружение системы охлаждения объектов ЧАЭС".

Сооружения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью до 100 МВт. Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются с 11.09.2017 до 18.09.2017 включительно.

Конкурс будет проведен в помещении Фонда государственного имущества Украины 22 сентября 2017. Подробная информация в газете "Ведомости приватизации" от 11.09.2017 No 71.

Инф. Пресс-службы ФГИУ.