11.09.2017, 18:02

В августе 2017 индекс потребительских цен снизился на 0.1% в месячном измерении (в июле - увеличился на 0.2% м/м) благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную продукцию, одежду и обувь. Об этом сообщается на сайте НБУ.

В годовом измерении потребительская инфляция составила 16.2%.

Фундаментальное инфляционное давление остается умеренным, хотя базовая инфляция несколько ускорилась - базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2% м/м и 7.8% в годовом измерении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины (ГССУ).



Фактическая инфляция в годовом измерении превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в инфляционной отчете за июль 2017 года. Это прежде всего обусловлено высокими темпами роста цен на продукты питания (неблагоприятные погодные условия весной этого года, значительные объемы экспорта мясной и молочной продукции), а также усилением давления на цены со стороны производственных затрат.