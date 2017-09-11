"Тебя ждут дома": к мирной жизни вернулись еще два бывших боевика - СБУ

11.09.2017, 18:13

Сотрудники Службы безопасности Украины привлекли к Программе "Тебя ждут дома" и вернули к нормальной жизни еще двух бывших боевиков террористической организации "ЛНР". Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что двое мужчин в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР" и занимались вербовкой боевиков в ряды бандгруппировок. Осознав преступный характер своих действий, а также разочаровавшись в "идеалах Новороссии", они оставили боевиков и длительное время скрывались от украинского правосудия на территории временно оккупированного Крыма и в России.

Узнав о программе СБУ "Тебя ждут дома", бывшие боевики приняли решение воспользоваться ею, чтобы вернуться к своим семьям. Мужчины обратились в СБУ с соответствующими заявлениями, в которых сообщили о всех обстоятельствах совершенного ими правонарушения.

Ввиду отсутствия в их действиях признаков тяжкого преступления, добровольное заявление и содействие следствию суд освободил бывших боевиков от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Бывшие боевики призвали всех, кто продолжает находиться в рядах незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР", сложить оружие и вернуться к своим семьям.