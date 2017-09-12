Минфин не планирует изменения для плательщиков единого налога

12.09.2017, 10:42

Министр финансов Александр Данилюк в интервью Українським Новинам рассказал, что его ведомство не планирует изменения для плательщиков единого налога.

"Мы не планируем и не планировали отменять "упрощенку". Да, у нас есть постоянная дискуссия о том, что делать с "упрощенкой", чтобы исключить возможность злоупотреблений большими компаниями, но пока мы на стадии обсуждения и никаких планов по отмене упрощенной системы нет", - сообщил А.Данилюк.

Также он рассказал, что в этом году министерство не планирует пересматривать налоговые ставки.

"Будут пересмотрены ставки акцизов, но это делается стандартно каждый год", - добавил министр.