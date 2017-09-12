Музеи без барьеров: в Харькове стартовал фестиваль доступной культуры "Инклюзион"

12.09.2017, 13:42

Фестиваль "Инклюзион" стартовал 11 сентября и продлится до 16 сентября включительно. В этом году он посвящен теме безбарьерности и доступности культуры и музеев в Харькове.

Цель фестиваля - познакомить местных жителей с уже существующими инклюзивными программами в музеях. Организаторы отмечают, что есть стоящие проекты, о которых мало кто знает. Например, Художественный музей регулярно проводит занятия для детей с синдромом Дауна и аутизмом - так детвора знакомится с произведениями искусства.

Организаторы говорят, что над выбором темы задумались в прошлом году, после первого "Инклюзиона".

"На первом "Инклюзионе" мы познакомились со многими работниками харьковских музеев. Уже тогда мы обсуждали то, что хочется усиливать участие музейных площадок в общественной жизни города. Мировая практика — это музеи, которые играют роль центров культуры, общения, обмена идеями. А у нас большинство музеев даже выглядят закрытыми, причем как в прямом, так и переносном смысле", — рассказала координатор фестиваля, глава общественной организации "Громадська альтернатива" Мария Ясеновская.

Кроме того, активисты представили результаты мониторинга музейных сайтов. Ресурсы проверялись на простоту в использовании. Программист, координатор инициативы Леонид Балдин говорит, что проблемы с доступностью сайтов есть, но их легко исправить (подписи к картинкам и кнопкам, неподходящее для скринридера меню, неработающие аудио- и видеоплееры).

За фестивальную неделю эксперты из Харькова, Польши и Беларуси проведут лекци в харьковских вузах и рабочие встречи с работниками музеев.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.