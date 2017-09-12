12.09.2017, 15:07

Из-за отсутствия учета тепловой энергии Украина ежегодно выбрасывает в воздух 3 млрд. долларов. Об этом написал в блоге Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя введение в действие Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Для нужд отопления поставляется 18,6 млрд. м3 газа, по подсчетам специалистов потери составляют 2,4 млрд. м3 газа. Еще 9 млрд. м3 идет на тепло, которое теряется через плохо утепленные здания. В общем 11,4 млрд. м3 газа Украина использует бесполезно. По его словам, Украина должна платить только за 7,2 млрд. м3 газа.

"Для этого нужно посчитать кто и сколько потребляет. Тогда у потребителей возникнет желание утеплить здания, а у поставщиков тепла и горячей воды - потребность ремонтировать сети, чтобы минимизировать потери", - отметил Геннадий Зубко.

По его мнению, закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" защищает потребителей от недобросовестных теплоснабжающих компаний, которые пытаются списать на людей свои расходы.

"Каждый год через их небрежность, нежелание вкладывать средства в ремонт теплосетей и несовершенство законодательства, украинцы теряют 5-10 млрд. грн. Преобразование "технических потерь и убытков" на сверхприбыли происходит из-за непрозрачности формирования счетов и получения компенсаций из бюджета. Закон обеспечивает возможность посчитать сколько потребитель реально получил тепла или горячей воды, и за что конкретно должен заплатить", - отметил он.

По словам Геннадия Зубко, закон предусматривает, что сумма платежей будет на отдельном счете, чтобы можно было проверить поставщика услуг на предмет выполнения им обязанностей. Он убежден, что после установки домового счетчика - сумма в счетах жителей многоэтажки уменьшится на 200-600 грн.

"Экономия будет достигаться за счет разницы между нормативными расходами и фактическими со стоимостью установки и обслуживания счетчика. То есть, на входе в здание будет счетчик, который покажет объем потребленного всеми потребителями тепла. И никто не сможет завысить эту сумму. Люди заплатят только за тепло, которое фактически потребили", - отметил чиновник.

Об этом сообщает "Правительственный портал".