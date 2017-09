ABBA возвращаются: группа заявила о виртуальном воссоединении и турне

12.09.2017, 15:34

Легендарная шведская группа ABBA собирается организовать виртуальное турне, на концертах композиции будут исполнять цифровые копии участников квартета - аватары.

Экс-участник группы Бенни Андерссон заявил, что турне состоится в 2019 году, если проект окажется "достаточно крепким".

Квартет ABBA был создан в 1972 году. За десять лет своего существования группа выпустила восемь альбомов. В июне 2016 года участники ABBA впервые за 30 лет дали совместный концерт.

Ранее стало известно, что Андерссон и его коллеги по АВВА Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус и Анни-Фрид Лингстад объединились с продюсером Саймоном Фуллером и Universal Music Group и что их совместный проект позволит новому поколению увидеть, услышать и прочувствовать ABBA так, как не представлялось возможным прежде.

Он также сообщил, что в альбом Piano, который будет выпущен им 29 сентября, войдут интерпретации старых мелодий ABBA в том числе Thank You for the Music и Happy New Year. Об этом сообщает УНИАН.