12.09.2017, 15:35

По сравнению с декабрем 2016 года размер вознаграждения на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона вырос в 2,4 раза - с 4,2 тыс. грн до 10 тыс. грн., в других местах дислокации в пределах определенного района АТО - в 3,7 раз с 1,2 тыс. грн до 4,5 тыс. грн в месяц.

Об этом 12 сентября во время брифинга заявил заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Украины полковник Сергей Галимский.

«Во исполнение поручений Президента Украины, в течение 2017 усилия Министерства обороны Украины были направлены на увеличение размеров вознаграждения военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения антитеррористической операции», - сообщил полковник Сергей Галимский.

Он рассказал, что порядок и размеры выплаты вознаграждения за участие в антитеррористической операции определены постановлением Кабинета Министров Украины и приказом Министра обороны Украины в 2016 году. Несмотря на то, что размер фонда денежного обеспечения в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос незначительно, удалось значительно увеличить размеры вознаграждения за участие в АТО.

Так, Министерством обороны в январе - сентябре 2017 принимались меры для повышения размера вознаграждения за непосредственное участие в АТО, что позволило трижды - с 1 января, с 1 апреля и с 1 августа текущего года - существенно увеличить размер вознаграждения военнослужащим, выполняющим задачи.

Указанные выплаты осуществляются всем военнослужащим за период их участия в АТО дополнительно к основному месячного денежного обеспечения. Так, в сентябре 2017 военнослужащих в районе АТО получат повышенные выплаты за прошлый месяц, - сказал офицер.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.