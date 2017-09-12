Уличные акции протеста во Франции против трудовых реформ - Le Figaro

12.09.2017, 16:14

Во Франции 12 сентября начались уличные акции против запланированных правительством трудовых реформ, целью которых является достижение большей гибкости на рынке труда, сообщает Le Figaro.

Акции протеста инициировал второй по величине национальный профсоюзный центр страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

По всей Франции зарегистрировали более 180 заявок на проведение демонстраций, принимают участие в демонстрациях и сотрудники железнодорожной компании SNCF, а также работники скоростных пригородных поездов (RER), которые обслуживают Париж и его пригороды.

Le Figaro отмечает, что реформа в трудовой сфере была одним из главных обещаний Макрона во время предвыборной кампании, он обещал создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной. Согласно новым реформам компаниям будет проще увольнять сотрудников, переговоры между работодателями и работниками в небольших фирмах будут децентрализованы.

Реформы отменяют также требование согласовывать массовые сокращения в крупных компаниях с размером их глобальной прибыли, им будет разрешено увольнять работников, основываясь исключительно на показателях доходности внутри страны.

Данные соцопросов свидетельствуют, что рейтинг Эмманюэля Макрона в августе упал до 40%, а в сентябре снизился еще на 10%. На данный момент почти 60% французов недовольны новым президентом. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".