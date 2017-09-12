12.09.2017, 16:26

Министерству обороны в 2017 году предусмотрено 69,0 млрд грн, что на 22,7% больше, чем в 2016 году. Из них 6,3 млрд. грн составил специальный фонд. Об этом сегодня, 12 сентября, во время брифинга сообщил заместитель директора департамента финансов Министерства обороны Украины полковник Сергей Галимский.

По словам офицера, указанные расходы распределены следующим образом: 35,2 млрд. грн - на выплату денежного довольствия и заработной платы, что на 5% больше, чем в 2016 году. На 49% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на тыловое и материально-техническое обеспечение, подготовку войск - до 33,8 млрд. грн. В прошлом году сумма составляла 22,7 млрд. грн.

"Указанная сумма средств была направлена ​​на приоритетные направления. Так, в 2017 году расходы на разработку и закупку вооружения, военной техники увеличено более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Расходы на ремонт вооружения и военной техники, вещевое и квартирно-эксплуатационное обеспечение увеличено в полтора раза по сравнению с 2016 годом", - сообщил полковник Сергей Галимский.

Заместитель директора департамента финансов Минобороны Украины отметил, что в январе-августе 2017 оборонное ведомство получило 39,9 млрд. грн, что было предусмотрено планом, задержек в финансировании не было.

Об этом сообщает "Правительственный портал".