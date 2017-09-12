Россия испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс"

12.09.2017, 22:26

В Российской Федерации прошел успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.



Основной целью пуска было подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Согласно заявлению минобороны России, поставленные цели были достигнуты, все задачи выполнены в полном объеме.



Пуск твердотопливной МБР РС-24 "Ярс" шахтного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью, выполнен ракетными войсками стратегического назначения с космодрома Плесецк (Архангельская область). Данным типом ракетного комплекса оснащаются Козельское и Татищевское соединения РВСН.



Первый запуск МБР "Ярс" был произведен 10 лет назад - в мае 2007 году на полигоне "Плесецк".

Стационарный ракетный комплекс, согласно оценкам военных экспертов, предположительно включает в себя 10 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс-М". Тактико-технические данные ракет засекречены.

Согласно имеющимся данным, по состоянию на сентябрь 2017 года, на вооружении РВСН находятся 110 ракет РС-24 "Ярс", из них 90 - подвижных и 20 - шахтных. По материалам интернет-СМИ.