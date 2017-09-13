ОБСЕ зафиксировала 40 танков боевиков

13.09.2017, 11:05

Во время проведения мониторинга ситуации в зоне конфликта на Донбассе беспилотник ОБСЕ зафиксировал присутствие 40 танков недалеко от оккупированного Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии.

Танки боевиков были расположены не в условленных местах для отведения бронетехники от линии разграничения. Кроме того, 60 бронированных грузовиков террористов были обнаружены у населенного пункта Кальмиусское.

Также беспилотник ОБСЕ зафиксировал не отведенную бронетехнику на луганском направлении.

"Команда СММ видела неподвижную боевую машину пехоты (БМП-2) вблизи поселка Сентяновка, бронетранспортер (БТР-70), двигавшийся в южном направлении вблизи села Мичурино, неподвижную БРДМ-2 вблизи села Солнцево и неподвижный БТР-70 вблизи села Староласпа", - сообщает миссия.

Ранее сообщалось, что военные РФ готовятся к провокационным обстреламокраин Донецка из артиллерии. Об этом сообщают "Українські Новини".