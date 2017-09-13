13.09.2017, 11:12

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 922,182 млн. грн.

В том числе 911,7 млн. грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 14,53% годовых, еще 10,5 млн. грн - облигаций сроком 1 год с доходностью 14,35% годовых.

Объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 694,771 млрд. грн, при этом в собственности НБУ находятся облигации на сумму 363,485 млрд. грн, или 52% их общего объема. Об этом сообщает УНИАН.