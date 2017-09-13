Правительство объявило старт кадрового обновления органов власти

13.09.2017, 13:10

Кабинет Министров Украины в рамках реформы государственной службы объявляет о проведении кадровых конкурсов на новые должности государственной службы в 10 министерствах, Секретариате Кабмина, а также в ряде других ведомств. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства 13 сентября.

"Мы формируем профессиональную государственную службу в Украине", - сказал Владимир Гройсман.

Новые работники будут формировать директораты, ответственные за формирование повестки дня реформ, их проведение и стратегическое планирование развития различных отраслей.

Об этом сообщает "Правительственный портал".