48% зарегистрированных безработных с высшим образованием

13.09.2017, 13:27

За январь - август 2017 года количество лиц, трудоустроенных при содействии государственной службы занятости, выросло на 40 тыс. и составило 537 тыс. При этом, 43% них были трудоустроены оперативно до предоставления статуса безработного. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

Среди безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости по состоянию на 1 сентября 2017 года, 21% раньше были заняты в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании; 17% в торговле и ремонте; по 13% работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве или в перерабатывающей промышленности.

Значительная часть лиц, которые обращаются за поиском работы к государственной службе занятости граждане с высшим образованием.

Так, 48% зарегистрированных безработных имеют высшее образование, 34% профессионально-техническое, 18% общее среднее образование.

По профессиональным группам, среди зарегистрированных безработных преобладают рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин; законодатели, государственные служащие, руководители; работники сферы торговли и услуг.

Инф. Государственной службы занятости Украины.