Местоположение Михаила Саакашвили стало известно

13.09.2017, 14:30

13 сентября появилось сообщение о том, что минувшей ночью экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выехал из львовской гостиницы "Леополис", и в данный момент его местонахождение неизвестно.



По информации СМИ, накануне вечером в фойе гостиницы собралось много людей, включая охранников и единомышленников Михаила Саакашвили. Ночью все они вышли на улицу, сели в микроавтобус и другие автомобили, и уехали в неизвестном направлении. Через некоторое время микроавтобус возвратился к отелю без бывшего губернатора.



Ранее сообщалось, что 12 сентября пограничники вручили М. Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, протокол о незаконном пересечении границы. Политик не хотел брать документ, обосновывая свои действия тем, что протокол не был составлен в его присутствии. Однако сотрудники Госпогранслужбы настояли и Саакашвили ознакомился с документом.



Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал выдворить с Украины экс-президента Грузии. "Мы категорически осуждаем избиения и унижения наших пограничников заезжими и политиканами. Требуем немедленно выдворить Саакашвили из Украины, а тех, кто ему помогал прорывать границу, привлечь к ответственности", - написал депутат на своей странице в соцсети.



Ранее Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство, которого Петр Порошенко лишил его в конце июля. М. Саакшвили утверждает, что при обыске у него украли паспорт, однако в полиции это опровергают.



Адвокат М. Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции бывшего президента в Грузию. Также, по словам адвоката, Саакашвили намерен получить удостоверение лица без гражданства постоянно проживающего на Украине.



Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов заявил, что Украина может не экстрадировать в Грузию экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет решение по его делу.



"Еще ничего в Украине не произошло, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам и в Генеральную прокуратуру Украины в отношении господина Саакашвили, свидетельствуют, что в Грузии рассматривается уголовное дело в отношении него. Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции, и в данном этапе Министерство юстиции не участвует. Если бы Саакашвили уже был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал на своей пресс-конференции мой коллега господин Петухов, тогда бы это была частичная прерогатива Минюста".



Специальный представитель США Курт Волкер считает, что Михаил Саакашвили имеет право на публичное судебное разбирательство в вопросе о потере украинского гражданства.



"Любой, в частности, экс-президент Саакашвили, имеет право на слушание дела в украинском суде. Я надеюсь, что прекратится эскалация политической драмы и все сосредоточатся на правовом урегулировании, а также, что Украина усилит свои демократические институты, так же, как борьбу с коррупцией и экономические реформы", - подчеркнул К. Волкер.

Согласно поступившей информации, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, который ранее выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове, объявил о митинге на центральной площади Черновцов - об этом сообщается на странице политика в соцсетях. Опальный политик пригласил всех буковинцев на встречу, которая запланирована на 13 сентября.



"Изменения в Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михаилом Саакашвили 13 сентября в 18:00. Центральная площадь города", – сказано в публикации с приглашением на митинг.

По материалам интернет-СМИ.