"Укрнафта" крупнейший должник по уплате налогов, почти 20% всей задолженности по стране

13.09.2017, 15:59

ПАО "Укрнафта" остается крупнейшим должником по уплате налогов перед госбюджетом, на нее приходится 19,8% всей задолженности по стране. В течение августа этого года налоговый долг компании вырос на 402,6 млн. гривен и к 1 сентября составил 13,66 млрд. гривен.

Об этом свидетельствуют ежемесячные статистические данные Государственной фискальной службы (ГФС) о должниках госбюджета, сообщают "Українські Новини".

Напомним, что ГФС публикует данные по должникам с мая текущего года. На 1 мая долг ПАО "Укрнафта" составлял 12,729 млрд. гривен. Суммарно за 4 последних месяца компания увеличила налоговый долг на 929 млн. гривен.

Глава "Укрнафты" Марк Роллинс и вице-президент по стратегии Джонатан Поппер утверждают, что компания платит все текущие налоги и считает данные ГФС неправильными.

"По нашей информации на конец 2016 г. налоговый долг был 13,2 млрд. гривен. Эта же цифра не изменилась и по итогам 6 месяцев 2017 г. Если оперировать цифрами ГФС, тогда придется объяснить, почему с января по май долг сократился до 12,7 млрд. гривен", - утверждает пресс-служба компании.

Об этом сообщают "Українські Новини".