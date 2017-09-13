13.09.2017, 17:13

Прокуратура Испании проводит расследования в отношении мэров каталонских городов, в связи с референдумом о независимости региона, об это сообщает The Associated Press. Региональной каталонской полиции приказано их задерживать, если они не появятся для дачи показаний.

Напомним, что каталонская коалиция за независимость попросила 947 мэров в северо-восточном регионе помочь в проведении референдума. В среду, 13 сентября, генпрокурор страны Жозе Мануэль Маза приказал прокурорам в провинциях провести расследования в отношении 712 мэров, которые уже предложили муниципальные объекты для проведения 1 октября референдума, остановленого Конституционным судом страны.

Также прокуратура Испании приказала полиции изымать избирательные урны, листовки и любые другие предметы, которые можно было бы использовать в запрещенном референдуме. Об этом сообщает УНИАН.