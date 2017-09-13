Продлен срок подачи заявлений на монетизацию субсидий

13.09.2017, 17:48

Кабинет Министров Украины на своем сегодняшнем заседании принял постановление "О внесении изменений в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Министр социальной политики Андрей Рева, представляя проект постановления на заседании Правительства, пояснил, что действующим положением установлен срок подачи заявлений на выплату сэкономленных частей субсидий до 1 сентября текущего года. Однако в адрес Министерства поступают многочисленные обращения от граждан об объективных обстоятельствах, по которым они не могут подать заявление в установленный срок.

"Постановлением предусматривается продление срока подачи заявлений до 1 ноября этого года, если такое заявление не было подано до 1 сентября по независящим от получателя причинам. Это поможет гражданам реализовать свое законное право на получение выплат", - заявил Министр.

Также указанным постановлением регулируется вопрос влияния задолженности на решение о переназначении субсидий на следующий отопительный период.

Так, на сегодняшний день субсидия не назначается на следующий период при наличии просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг, пока такая задолженность не будет погашена или не будет заключен договор о ее реструктуризации. Однако существуют отдельные случаи, когда граждане оспаривают в судебном порядке выставленную поставщиком услуги сумму задолженности и поэтому отказываются платить соответствующие средства и заключать договор реструктуризации.

"Отмеченным постановлением устанавливается, что до вынесения решения суда по существу размер задолженности оспаривается, не принимается во внимание, а субсидия переназначается на следующий отопительный период", - подчеркнул Андрей Рева.

Об этом сообщает "Правительственный портал".