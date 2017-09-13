13.09.2017, 18:07

Комиссия при Министерстве регионального развития согласовала 1469 инфраструктурных проектов объединений территориальных общин (ОТО), которые будут реализованы за средства соответствующей государственной субвенции. Общая стоимость согласованных проектов составляет почти 1,2 млрд. грн или 80% от запланированных средств субвенции на развитие инфраструктуры ОТО на 2017 год.

Из 366 ОТО, которые в этом году получают инфраструктурную субвенцию, проекты подали 322 общины.

"Невысокая динамика подачи проектов объединенными общинами настораживает. Если не все общины используют этот ресурс, это существенно ослабит аргументы относительно необходимости увеличения объема средств в госбюджете в будущем году. Объяснить промедление больше 40 ОТО можно разве что безответственной позицией руководства этих общин, потому что есть содействие облгосадминистраций, центров развития местного самоуправления, есть прошлогодний опыт коллег в разработке таких проектов. Следовательно речь не идет о несостоятельности разработать проекты, а лишь о нежелании", - прокомментировал первый заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Вячеслав Негода.

По данным Минрегиона, все средства субвенции распределили объединенные общины Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областей.

Большую часть средств распределили объединенные общины Донецкой (остаток средств 1%), Черновицкой (остаток 3%), Запорожской (остаток 5%), Винницкой (остаток 6%), Волынской (остаток 9%) и Львовской (остаток 9%) областей.

Больше половины средств субвенции все еще не распределили ОТО Одесской (остаток 56%) области.

Ни одной заявки до сих пор не приходило от объединенных общин Киевской области. Для них государство предусмотрело больше 6 млн. грн. субвенции на развитие инфраструктуры.

Об этом сообщает "Правительственный портал".