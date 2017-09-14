В Польшу прибыли американские танки

14.09.2017, 10:02

В порт Гданьска 13 сентября прибыла партия американской военной техники - более тысячи единиц, в том числе танки Abrams, об этом пишет DW.

Техника была доставлена для подразделений американской армии.

Так совпало, что прибытие очередной партии военной техники произошло за день до начала масштабных российско-белорусских военных учений "Запад-2017", проведение которых запланировано на 14 - 20 сентября.

Военные эксперты говорят о том, что РФ под видом учений "Запад-2017" перебрасывает танки и бронетехнику к западным границам, с августа было зафиксировано перемещение российской военной техники вдоль всей европейской границы РФ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".