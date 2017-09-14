В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено повышение минимальной зарплаты

14.09.2017, 12:46

Согласно проекту Государственного бюджета Украины очередное повышение минимальной заработной платы состоится уже в 2018 году. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"На сегодняшний день в проекте Государственного бюджета зафиксирована цифра на уровне более чем 3700 гривен. Хотя недавно было заявление фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру 4 тыс. грн, и я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе. И я надеюсь, что в процессе работы над Госбюджетом в Верховной Раде мы покажем, когда до такой цифры мы сможем довести уровень минимальной зарплаты", - сказал он.

Павел Розенко отметил, что повышение минимальной заработной платы в дважды в этом году привело к существенной легализации зарплат и росту доходов работников бюджетной сферы.

"Помните, как нас пугали и огромной инфляцией, и потерей рабочих мест, и закрытием предприятий? Вместе с тем мы не увидели никакого роста безработицы, ни одно мощное крупное предприятие не закрылось из-за повышения минимальной зарплаты. Наоборот - это привело к значительной легализации заработных плат, заработные платы работников бюджетной сферы существенно выросли по сравнению с 2016 годом", - отметил Вице-премьер-министр.

"То есть никакого негатива от повышения минимальной заработной платы мы не увидели. Поэтому таким курсом, я убежден, власть пойдет и дальше", - отметил Павел Розенко.

Об этом сообщает "Правительственный портал".