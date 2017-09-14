Монетизация льгот и субсидий будет проводиться правительством в два этапа, на уровне потребителя во вторую очередь

14.09.2017, 12:52

Осенью Кабинет Министров Украины примет решение о введении монетизации льгот и субсидий на уровне исполнителей коммунальных услуг. Проект соответствующего постановления Правительства находится на финальной стадии доработки. Об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс" заявил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Монетизация льгот и субсидий будет проводиться в два этапа: сначала на уровне исполнителей коммунальных услуг, затем - на уровне потребителя.

"Существуют большие риски и угрозы, если мы пойдем сразу к потребителю. Важно не повторить ту проблематику, с которой сталкивались такие развитые страны, как Германия", - уточнил Владимир Кистион.

По его словам, монетизация жилищных субсидий на уровне поставщиков коммунальных услуг будет способствовать вхождению на рынок поставки газа населению новых компаний, что в свою очередь даст толчок к развитию свободного рынка газа.

"На сегодняшний день это один из ключевых моментов, который сдерживает трейдеров. Второе - проблема в инерционности мышления. Необходим период адаптации, чтобы люди поняли: я могу перейти к другому поставщику. Например, в Польше рынок газа работает уже 5 лет, а на альтернативного поставщика перешли только 30% - большая инерция", - резюмировал Владимир Кистион.

Об этом сообщает "Правительственный портал".