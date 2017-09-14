Саакашвили готовит новый "прорыв" - в Киев

14.09.2017, 12:59

Выступая перед несколькими сотнями сторонников, собравшихся на Центральной площади Черновцов, Михаил Саакашвили анонсировал свой приезд в Киев 19 сентября - "надо Киев срочно спасать".



"Я объеду все регионы, мы предъявим претензии этой власти, если они не хотят идти, мы обяжем принять закон об импичменте, снять налоги с малого бизнеса, забрать деньги у олигархов", - заявил М. Саакашвили.



Как сообщают СМИ, Саакашвили опоздал на встречу со сторонниками на 40 минут. В ходе почти часового выступления он заявил, что после его приезда в Киев его сторонников станет намного больше, а потом - "все закончится, как в пункте пропуска "Шегини".



Тем временем, 12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности - групповое нарушение общественного порядка.



Правоохранители также установили личности 6 возможных организаторов "прорыва" границы, а также 32 активных участника событий.



Кроме того, Госпогранслужба составила 15 административных протоколов по статье незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. В частности, на 4 представителей СМИ и 10 иностранных граждан.



Одного из задержанных после прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября арестовали на 2 месяца.



А между тем, активная участница "прорыва" - лидер партии "Батькивщина" - Юлия Тимошенко, заявила, что ее партия никого не будет поддерживать на предстоящих президентских и парламентских выборах и ни с кем не будет объединяться.



Она также заверила, что оппозиционные силы будут координировать свои действия для того, чтобы "добиться досрочных парламентских и президентских выборов и отстранить от власти президента Порошенко".



Среди сил, с которыми Ю. Тимошенко планирует координировать работу, она назвала "Самопомощь", "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, "Гражданскую платформу" Анатолия Гриценко, "Свободу", "Справедливость" Валентина Наливайченко, "Демальянс", а также политиков Дмитрия Добродомова и Виктора Чумака.



За незаконное пересечение границы в ночь на 10 сентября в пункте пропуска "Шегини" протоколы составлены на 69 человек. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Глава центра Роберта Боха по вопросам Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии Штефан Майстер считает, что "Президент Украины Петр Порошенко пытался завоевать внимание мировой общественности к своей политике, назначив нескольких иностранцев, включая Саакашвили, на ключевые государственные должности. А когда эти люди усомнились в правилах игры, Порошенко просто избавился от них... Ни Порошенко, ни Саакашвили не являются личностями, которые могли бы выполнить необходимую работу ".

Эксперт считает, что Президент Украины был важной фигурой для стабилизации Украины в переходный период после Революции Достоинства, но "он слишком сильно связан со старой системой, чтобы быть способным ее изменить".

"Саакашвили же превратился в пиарщика, который уже израсходовал кредит доверия, приобретенный им во времена презедентства", - считает Штефан Майстер.

По информации интернет-СМИ