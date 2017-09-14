"Важно, когда диалог идет с участием Президента и в присутствии силовиков" - Премьер-министр

14.09.2017, 15:26

"Важно, когда диалог идет с участием Президента и в присутствии силовиков. Наша задача - обеспечить устойчивый экономический рост и раскрыть потенциал государства", - сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с ведущими компаниями Украины.

Встреча прошла под председательством Президента Украины Петра Порошенко и при участии руководства Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.

Владимир Гройсман напомнил, что уже год в Украине работают несколько инструментов содействия деловой активности. В их числе - "единое окно" на таможне, которое проходит системное реформирование, введение системы электронных закупок ProZorro, существенное снижение задолженности по выплате НДС, накопленной за прошлые периоды - с 15 млрд. грн до 900 млн. грн, введение специальных правительственных структур, прежде всего Офиса по привлечению и поддержке инвестиций и Национального комитета по промышленному развитию.

Вместе с тем проблемным остается вопрос отношений бизнеса с силовыми структурами и контролирующими органами, которые должны способствовать развитию бизнеса, но кое-где наоборот - тормозят все позитивные процессы.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.