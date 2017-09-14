В Киеве запретили продажу алкоголя в МАФах

14.09.2017, 16:03

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое предусматривает запрет продажи алкоголя в МАФах. Решение поддержал 81 депутат. Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Так, функционал по любой продаже алкогольных напитков - водки, слабоалкогольных напитков, джин-тоника, и все спиртосодержащее, что может продаваться в МАФах - убирается из видов использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения.

По убеждению депутатов, данное решение должно положительно повлиять на комфорт киевлян и обеспечить борьбу с так называемыми "наливайками", урегулировав торговлю алкогольными и слабоалкогольными напитками.

"Длительное время в городе Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующего законодательства, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Законодатель четко определяет что является капитальным сооружением, какие она имеет нормативы. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружениям и потому фактически, выдавая договоры паевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство. Это решение регулирует такую коллизионную ситуацию. Более того, отмечу, что запретить продажу спиртного требуют сами киевляне. Отмечал это неоднократно и мэр столицы. Поэтому сегодня мы выполнили волю горожан", - рассказал автор документа, депутат фракции "Солидарность" в Киевраде Владислав Михайленко.