От чего сейчас страдает средний класс? От судов и силовиков - Президент

14.09.2017, 17:08

Во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса Президент Петр Порошенко подчеркнул, что одним из приоритетов власти является защита и поддержка среднего класса в Украине.

"От чего сейчас страдает средний класс? В первую очередь – несправедливые суды. Во вторую очередь – давление силовиков", - отметил Петр Порошенко.

По его словам, Администрация Президента, Правительство, министерства научились открыто работать с общественностью, однако силовые структуры остаются закрытыми.

"Думаю, пора эту дверь открыть. Научиться слышать бизнес и эффективно работать с ними", - отметил Президент.

Он добавил, что речь не идет о том, чтобы ограничивать силовиков в расследовании преступлений.

"Расскажите мне зачем устраивать "маски-шоу"? Почему сначала делать "маски-шоу", а только потом отправлять запрос на получение информации? Может изменить порядок. Это будет более эффективно", - отметил он, добавив, что власти готовы внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот порядок.

Петр Порошенко также отметил необходимость эффективного распределения функций силовиков в контактах с бизнесом.

"Не могут десяток правоохранительных органов по очереди стучать в дверь. Даже не стучать, а выламывать двери бизнеса. Именно поэтому тезис о создании службы финансовых расследований абсолютно назрел", - сказал он, выразив уверенность, что в течение короткого периода времени разработанный законопроект должен быть предложен бизнесу для обсуждения.

Глава государства подчеркнул, что рассмотрение и принятие закона о службе финансовых расследований должно состояться как можно быстрее.

"Мы решительно настроены на то, чтобы сконцентрировать взаимодействие правоохранительных органов и бизнеса", - подчеркнул Президент.

Инф. официального сайта Президента Украины.