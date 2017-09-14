Музею Революции Достоинства выделили землю

14.09.2017, 17:24

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты предоставили земельный участок Музею Революции Достоинства ориентировочной площадью 1,22 га. Решения поддержали 96 депутатов. Об этом сообщается на официальном сайте Киеврады.

Данная территория находится на аллее Героев Небесной Сотни (Институтская), 3, что в Печерском районе столицы. На соответствующем земельном участке предусматривается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса. Территория находится в коммунальной собственности Киева.

"Мы должны помнить защитников нашей страны. Три года тому назад за нашу независимость и демократию люди заплатили ценой собственной жизни. Поэтому мы обязательно должны создать Музей Революции Достоинства, таким образом чтить память героев. Земельный участок на Аллее Героев Небесной Сотни, 3, отвечает всем требованиям, градостроительной логике и исторической обусловленности", - отметил заместитель городского председателя - секретарь Киеврады Владимир Прокопов.